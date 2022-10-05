台灣女團橫掃印度 挺進世桌團體賽8強

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（中央社記者龍柏安台北5日電）由台灣桌球一姐陳思羽領軍的台灣桌球女團，今天在2022世界桌球團體賽16強以3比0橫掃印度，順利挺進8強，下一輪將與新加坡搶4強門票。

在中國成都舉辦的2022世界桌球團體賽，今天進行16強淘汰賽，台灣女團在小組賽以2勝1負、分組龍頭晉級16強淘汰賽，首輪面對印度，台灣女將沒有漏氣，3點全勝順利拍落對手。

今天台灣女團依舊由世界排名22的一姐陳思羽掛頭牌，第1點她輕鬆以3比0輕取世界排名44的印度一姐巴特瑞（Manika Batra），開出紅盤。

接替上場的鄭怡靜，面對今年大英國協運動會桌球混雙金牌得主、世界排名77的阿古拉（Sreeja Akula），鄭怡靜前兩局和對手一度打成1比1平，戰況有些吃緊。

所幸第3局開始，鄭怡靜重新掌握攻勢與節奏，分別以11比6、11以9連下兩局，也以3比1拿下對手，幫助台灣隊取得2比0「聽牌」優勢。

負責關門的劉馨尹，面對印度的席塔蕾（Diya Parag Chitale）有些近鄉情怯，前3局打完以1比2陷入落後，也讓印度看到開胡的曙光。

不過接下來劉馨尹迅速回穩，在落敗邊緣反倒激發出強烈鬥志，讓她接連以11比8、11比7，連趕兩局來居上、順利「關門」，幫助台灣隊以3比0橫掃對手，拿下8強入場券。（編輯：吳協昌）1111005