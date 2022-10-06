鄭怡靜成功關門 台灣女團世桌團體賽挺進4強

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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣女子桌球代表隊今天靠著鄭怡靜在關鍵第5點成功「關門」，率隊以3比2有驚無險扳倒新加坡，繼2016年後隊史第3度挺進世界桌球團體錦標賽4強。

2022世界桌球團體錦標賽今天在中國成都進行8強賽，台灣隊順利擊敗新加坡後，接下來4強賽將遭遇中國與葡萄牙之間的勝方。

世界桌球團體賽每2年舉辦一次，隔年則是舉辦世界桌球錦標賽，台灣女團曾在2000年靠著中國歸化名將陳靜領軍，率隊打進決賽摘銀，是隊史最佳戰績，而2016年也打進4強摘銅；男團最佳參賽紀錄則是2014年拿下的銅牌。

由女單一姐陳思羽領軍的台灣女團，今天首役她先以3比0輕取世界排名第130的新加坡17歲小將周靖禕，替台灣隊先馳得點，可惜接替登場的鄭怡靜，則以1比3不敵對方王牌曾尖，雙方戰成1比1平。

第3點上場的李昱諄沒有漏氣，靠著開局連拿2局取得領先，眼看勝利就在眼前，接下來她連丟2局讓對手扳平，所幸第5局她一鼓作氣，以11比2痛宰王歆茹，幫助台灣隊在大比分以2比1超前。

肩負「關門」重責的陳思羽，卻以1比3不敵世界排名第54的曾尖，比賽再次回到原點，這回台灣隊再推出鄭怡靜把關。

雖然第2點未能拿下，鄭怡靜調整好心情後提拍再上，這回她一鼓作氣，以11比8、11比2、11比3輕取周靖禕，以直落三順利「關門」，除助台灣隊拿下關鍵一勝，也摘下4強門票。（編輯：張雅淨）1111006