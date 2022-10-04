文總匠人魂聚焦鄭怡靜 為桌球國手加油

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（中央社記者王寶兒高雄4日電）2022世界桌球團體錦標賽日前登場，東奧桌球混雙銅牌國手鄭怡靜是代表台灣出賽的國手之一，文總今天公布最新一集「匠人魂」影片「乒靜全力」，主角正是鄭怡靜。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，鄭怡靜在媒體採訪中的形象，是一位靦腆萌萌的「學姐」，但一出賽，立刻切換為球桌前快狠準的戰鬥模式，直接上場迎擊對手。匠人魂一直希望把各行各業的甘苦及精神，傳遞給國人及世人，很高興這次也能夠記錄下國手的匠人。

鄭怡靜在影片中暢談從啟蒙、苦練、受挫到為國爭光的心路歷程，以及身為運動選手的甘苦。文總表示，期盼透過這支影片，呼籲民眾一起為出戰的國手們加油打氣與喝采。

鄭怡靜在影片中說：「我覺得做好最好的自己，就是最好的準備。」不怕苦、不怕累，只怕自己沒有做好萬全的準備就上場比賽。

鄭怡靜於影片中分享：「我覺得天賦可能在某些方面是有加分的，但你要加上後天的努力，才可以讓上天給你的這份禮物更加的完整。」

她也透露，東京奧運前一個月再度受傷，即使仍須仰賴藥物壓制疼痛，但這次她擁有更強大的心理素質，得以在賽前調整為全力以赴的狀態，拿出最好的自己應戰。

為記錄台灣百工百業豐沛能量、匠人一生懸命的精神，文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，走訪全國各地，在文化部支持下至今已累計完成37支、觀看人次近500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神。

文總「匠人魂」影片「乒靜全力」即日起可透過文化總會的網站、Facebook臉書專頁及YouTube頻道觀賞。（編輯：張雅淨）1111004