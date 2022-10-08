更多編輯台推薦新聞：
台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道
生活

台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架
生活

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯連接克里米亞橋梁爆炸 俄媒：汽車炸彈所致
首頁 / 運動

足協改選 桃園市長鄭文燦當選新任理事長

2022/10/8 15:26（10/8 15:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國足球協會8日舉辦理監事改選，桃園市長鄭文燦當選新任足協理事長。（中央社檔案照片）
中華民國足球協會8日舉辦理監事改選，桃園市長鄭文燦當選新任足協理事長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北8日電）中華民國足球協會今天舉辦理監事改選，角逐足協理事長一職的桃園市長鄭文燦，獲得過半數的22票，擊敗對手勁球網董事長張璨，當選新任理事長，任期自今天生效。

前中華民國足球協會理事長邱義仁，因未能完成競選時所提出修改足協章程的政見，今年8月理監事會提出辭呈，足協今天舉辦第13屆第1次會員大會進行理監事選舉。

足協9月底公告，共有3人參選理事長一職，除了桃園市長鄭文燦外，還有鴻鑫建材有限公司董事劉福財及勁球網董事長張璨，劉福財日前宣布退選，等於鄭文燦實際競爭對手只剩張璨。

鄭文燦今天在39張有效票中，獲得22張選票，張璨得到17票，最終由鄭文燦當選新任足協理事長。

副理事長共8人參選，選出3人，包括蕭永福、王筱薰、李博洪、呂桂花、陳尚文、趙榮瑞、張璨、康小玲，由蕭永福（33票）、王筱薰（25票）、趙榮瑞（21票）當選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦任職桃園市長期間，大力支持與推動桃園市足球運動發展，不僅建立6級銜接（幼兒園、國小、國中、高中、大學及企業球隊），同時建置多個足球場地（青埔、中路、雙連坡、小檜溪及南昌等），成效卓著。

根據足協公告，鄭文燦列出6大政見，包括提升各縣市基層足球人口參與及增加、落實各級國家代表隊選訓與銜接、強化各項國際交流與互動、協助國內比賽場館及訓練場館建置、持續推動企業足球聯賽及職業足球俱樂部成立的前導作業、整合引進國內外各項資源，有效支援基層與地方委員會相關發展等。（編輯：屈享平）1111008

鄭文燦
鄭文燦參選足協理事長 鄭運鵬：與入閣是不同選擇 鄭文燦參選足協理事長 足壇指與足球淵源深厚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族