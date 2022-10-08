足協改選 桃園市長鄭文燦當選新任理事長

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（中央社記者黃巧雯新北8日電）中華民國足球協會今天舉辦理監事改選，角逐足協理事長一職的桃園市長鄭文燦，獲得過半數的22票，擊敗對手勁球網董事長張璨，當選新任理事長，任期自今天生效。

前中華民國足球協會理事長邱義仁，因未能完成競選時所提出修改足協章程的政見，今年8月理監事會提出辭呈，足協今天舉辦第13屆第1次會員大會進行理監事選舉。

足協9月底公告，共有3人參選理事長一職，除了桃園市長鄭文燦外，還有鴻鑫建材有限公司董事劉福財及勁球網董事長張璨，劉福財日前宣布退選，等於鄭文燦實際競爭對手只剩張璨。

鄭文燦今天在39張有效票中，獲得22張選票，張璨得到17票，最終由鄭文燦當選新任足協理事長。

副理事長共8人參選，選出3人，包括蕭永福、王筱薰、李博洪、呂桂花、陳尚文、趙榮瑞、張璨、康小玲，由蕭永福（33票）、王筱薰（25票）、趙榮瑞（21票）當選。

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鄭文燦任職桃園市長期間，大力支持與推動桃園市足球運動發展，不僅建立6級銜接（幼兒園、國小、國中、高中、大學及企業球隊），同時建置多個足球場地（青埔、中路、雙連坡、小檜溪及南昌等），成效卓著。

根據足協公告，鄭文燦列出6大政見，包括提升各縣市基層足球人口參與及增加、落實各級國家代表隊選訓與銜接、強化各項國際交流與互動、協助國內比賽場館及訓練場館建置、持續推動企業足球聯賽及職業足球俱樂部成立的前導作業、整合引進國內外各項資源，有效支援基層與地方委員會相關發展等。（編輯：屈享平）1111008