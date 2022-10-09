兒童醫院公開賽第3輪 俞俊安暫並列第23

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10桿的203桿，暫並列第23。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）兒童醫院公開賽在美國內華達州拉斯維加斯舉行，今天展開第3回賽事。

美國好手坎特雷（Patrick Cantlay）第3輪一口氣打下11鳥且零柏忌，狂飆60桿，3輪總桿數以低於標準19桿的194桿，衝上第一，與韓國選手金周亨（Tom Kim，暫譯）並列領先。

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俞俊安靠著上季在PGA次巡賽排名躋身前25名以內，獲得2022-2023年PGA賽季參賽資格，開季首站遭到淘汰後，上週在桑德森農場錦標賽，繳出並列第19、個人本季最佳成績。

俞俊安這次在兒童醫院公開賽前2輪各揮出69、68桿，他今天第3輪從第1洞出發，開賽連續進帳2鳥，儘管在第4洞領到柏忌，但隨即回穩，在第5、9洞再添1鳥，轉場後又再抓下3鳥、吞1柏忌，以66桿繳卡，3輪合計以低於標準10桿的203桿，暫時並列第23，有機會改寫個人本季最佳成績。（編輯：張雅淨）1111009