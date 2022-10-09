更多編輯台推薦新聞：
克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線
國際

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動
文化

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

兒童醫院公開賽第3輪 俞俊安暫並列第23

2022/10/9 10:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10桿的203桿，暫並列第23。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）兒童醫院公開賽在美國內華達州拉斯維加斯舉行，今天展開第3回賽事。

美國好手坎特雷（Patrick Cantlay）第3輪一口氣打下11鳥且零柏忌，狂飆60桿，3輪總桿數以低於標準19桿的194桿，衝上第一，與韓國選手金周亨（Tom Kim，暫譯）並列領先。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俞俊安靠著上季在PGA次巡賽排名躋身前25名以內，獲得2022-2023年PGA賽季參賽資格，開季首站遭到淘汰後，上週在桑德森農場錦標賽，繳出並列第19、個人本季最佳成績。

俞俊安這次在兒童醫院公開賽前2輪各揮出69、68桿，他今天第3輪從第1洞出發，開賽連續進帳2鳥，儘管在第4洞領到柏忌，但隨即回穩，在第5、9洞再添1鳥，轉場後又再抓下3鳥、吞1柏忌，以66桿繳卡，3輪合計以低於標準10桿的203桿，暫時並列第23，有機會改寫個人本季最佳成績。（編輯：張雅淨）1111009

俞俊安
PGA桑德森農場錦標賽 俞俊安並列第19 桑德森農場錦標賽第3輪繳68桿 俞俊安拚前10
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族