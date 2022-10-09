艾登戴順澤宮帽三鐵世錦賽奪冠 彰化鄉親與有榮焉[影]

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頭戴順澤宮冠軍帽的挪威三鐵選手艾登，9日在夏威夷舉行的鐵人三項世界錦標賽以7小時40分24秒的成績奪冠。（圖取自facebook.com/IRONMANtri）

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）頭戴順澤宮冠軍帽的挪威三鐵選手艾登，今天在夏威夷舉行的鐵人三項世界錦標賽以7小時40分24秒的成績奪冠；彰化縣長王惠美說，艾登奪冠，彰化鄉親與有榮焉、永遠為他加油。

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）因為戴著埔鹽順澤宮帽子參加2019年法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，不僅讓這頂帽子及順澤宮順勢登上國際媒體版面，艾登也在台灣暴紅，受邀來台灣參加彰化田中馬拉松，也前往順澤宮還願，艾登還成為彰化縣榮譽縣民。

在夏威夷舉行的鐵人三項世界錦標賽，參賽選手需依序完成游泳3.8公里、騎自行車180公里及馬拉松42公里等3個項目，艾登今天以7小時40分24秒的成績打破大會紀錄拿下冠軍。

艾登賽後也在IG（Instagram）貼出頭戴順澤宮冠軍帽抵達終點的照片，發文感謝背後團隊每名成員為這次世錦賽的付出；艾登指出，對他來說這是場情緒激昂的勝利。

根據彰化縣政府發布新聞稿，縣長王惠美在得知艾登奪冠後表示，彰化鄉親與有榮焉，也再次祝福艾登未來能持續獲得好成績，期待艾登能獲得更多冠軍，彰化鄉親會永遠為他加油。（編輯：陳仁華）1111009