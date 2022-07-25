順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠

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挪威三鐵選手艾登（右）參加鐵人三項加拿大公開賽奪冠，艾登賽後受訪指出，頭上戴的順澤宮冠軍帽發揮作用。（圖取自instagram.com/gustav_iden）

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）挪威三鐵選手艾登參加鐵人三項加拿大公開賽奪冠，艾登賽後受訪指出，頭上戴的順澤宮冠軍帽發揮作用，彰化縣長王惠美也在艾登的IG留言恭喜他奪冠，也說彰化永遠為他加油。

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）因為戴著彰化埔鹽鄉順澤宮的帽子參加2019年法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，讓這頂帽子及順澤宮順勢登上國際媒體版面，艾登也在台灣暴紅，曾受邀來台參加彰化田中馬拉松，也前往順澤宮還願，艾登還因此成為彰化縣榮譽縣民。

艾登7月23日參加在加拿大艾德蒙頓市（Edmonton）舉行的2022PTO鐵人三項加拿大公開賽，以3小時10分48秒成績奪冠，艾登在IG（Instagram）貼出奪冠照片，貼文說加拿大公開賽的勝利對他而言意義重大，也對自己的表現感到驕傲。

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彰化縣政府今天也發布新聞指出，縣長王惠美得知艾登頭戴冠軍帽奪冠後，除恭喜他奪冠外，也想讓艾登知道，遠在台灣有許多彰化縣民，正默默為他加油打氣，看到艾登戴著順澤宮冠軍帽衝破終點線，讓彰化揚名國際，真的非常感動。

王惠美說，看到賽後記者訪問艾登時，艾登還笑著說要檢查一下這頂帽子，有沒有什麼特殊的地方，也笑著說帽子發揮作用，並想讓他知道，彰化會永遠幫忙加油打氣。（編輯：黃世雅）1110725

挪威三鐵選手艾登（前）頭戴順澤宮冠軍帽，參加鐵人三項加拿大公開賽。（圖取自instagram.com/gustav_iden）