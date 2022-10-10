LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻名列65作收

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（中央社記者龍柏安台北10日電）東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天在LPGA美迪惠爾錦標賽最終輪，以低於標準1桿的71桿繳卡，4回合累計以平標準的288桿，以65名作收，徐薇淩則排在71。

總獎金180萬美元（約新台幣5711萬）的LPGA美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship），今天在美國南加州的索米斯（Somis）進行最終回，英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff），以低於標準15桿的273桿，以1桿之差險勝日本名將笹生優花奪冠。

美迪惠爾錦標賽台灣共有4人參賽，可惜僅李旻與徐薇淩晉級後兩天決賽，可惜兩人在第3回合陷入亂流，分別打出75與74桿，也打壞行情。

李旻今天在最後一輪全力搶攻，她全場共打下4鳥，卻也吞下3個柏忌，以低於標準1桿的71桿繳卡，4回合打完以平標準的288桿，收在排名65。

至於台灣一姐徐薇淩，今天狀況依舊沒有太多起色，她在下場後前7洞就吞下4個柏忌，僅在第2洞打下一隻小鳥。

轉場後徐薇淩表現逐漸回穩，她在標準3桿的短洞第13洞再添1鳥，接下來一路持平，最後以高於標準2桿的74桿完賽，4回合累計以高於標準5桿的293桿，名列71。（編輯：屈享平）1111010