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德古拉狂轟31分17籃板 T1獵鷹打爆太陽

2022/10/14 21:13
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（中央社記者龍柏安台北14日電）上季排名墊底的台南台鋼獵鷹今天在T1聯盟官辦熱身賽大翻身，靠著「馬爾他巨獸」德古拉全場轟下31分、17籃板，終場115比86輕取台中葳格太陽。

台灣運彩xT1聯盟今天起一連3天，在新莊體育館舉辦官辦熱身賽，聯盟6隊將輪流亮相，透過比賽加速各隊土洋磨合。

台鋼獵鷹首季戰績慘烈，單季僅拿6勝，苦吞24負排名墊底，今年季外球隊在自由市場積極補強，先後網羅吳岱豪、簡偉儒與胡凱翔等即戰力，又在選秀會上簽下頂級後衛谷毛唯嘉與前鋒韓杰諭等好手，戰力大升級。

在9月底結束的跨聯盟籃球邀請賽，獵鷹已展現出全新風貌，一路過關斬將闖進4強，而在首場官辦熱身賽面對上季亞軍台中葳格太陽，更是一路壓著對手打，全場最多領先超過40分，最終以29分之差收下勝利。

本季新加盟的洋將德古拉（Samuel Deguara）今天展現禁區宰制力，他全場累積13投11中，另11罰9中，攻下最高的31分與17籃板，外帶3助攻與1阻攻，也是獵鷹能一路保持領先的關鍵。

德古拉在籃下逞威，鋒線射手也在外圍提供火力支援，包括德古拉在內，全隊共有6人得分達到雙位數，且3節還沒打完，團隊得分就已提前破百，輕鬆拿下勝利。

至於首場熱身賽，新北中信特攻在第4節結束前最後21.4秒，靠著立陶宛籍前鋒艾德（Edgaras Želionis）飆進關鍵三分球，最終率隊以116比115險勝上季冠軍高雄全家海神。（編輯：張芷瑄）1111014

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