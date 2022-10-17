詹智堯生涯999場出賽敲安 悍將不敵桃猿

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（中央社記者謝靜雯台中17日電）中華職棒富邦悍將隊今天交手樂天桃猿隊，悍將詹智堯生涯第999場出賽，先發首局首打席敲二壘打後退場，同隊新秀蔡佳諺生涯一軍初亮相、首打席就敲安，但悍將終場以4比9吞敗。

悍將在主場新莊棒球場迎戰桃猿，詹智堯打1棒、指定打擊，首打席敲出二壘打後就退場，完成生涯999場出賽。

悍將今年季中選秀選入野手蔡佳諺、一軍初亮相就先發打9棒、守右外野，3局首打席就敲出生涯首安，單場4打數敲出1支安打。

桃猿1局就有攻勢，陳俊秀安打、廖健富選到保送，朱育賢安打送回1分，靠失誤一口氣跑回2分，邱丹適時安打送回第4分。

悍將3局下蔡佳諺率先敲出安打，2人出局後申皓瑋二壘打、辛元旭安打，單局追回2分；桃猿4局攻勢再起，陳晨威率先敲出安打，暴投上到二壘，廖健富安打送回第5分，成晉安打再添1分，梁家榮安打、一棒2分幫球隊拉開領先差距。

悍將5局下追回1分，桃猿8局上靠安打、失誤再跑回1分，9局下悍將有攻勢，僅再追回1分，追分不及吞敗。

桃猿先發投手霸林爵（Ryan Bollinger）投5局被敲8支安打，投出7次三振、2次保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第8勝。（編輯：李明宗）1111017