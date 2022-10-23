長榮航空城市馬拉松開跑 跑1公里就可拿哩程

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2022長榮航空城市觀光馬拉松23日在總統府前起跑，跑者向媒體揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年10月23日

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（中央社記者余曉涵台北23日電）2022長榮航空城市觀光馬拉松今天早上開跑，超過2萬名跑者參加。長榮航空表示，全馬跑者跑完可拿到「完賽連帽斗篷」外，參賽者每跑1公里，就可拿到無限萬哩遊100哩。

長榮航空今天發布新聞稿，2022長榮航空城市觀光馬拉松上午起跑，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，這代表長榮航空跟跑者都一起準備好了，希望能透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

長榮航空表示，今年長跑好手曹純玉、謝千鶴順利完成4連后冠，分別跑出1小時15分16秒及37分02秒的成績，衛冕女子21公里組及10公里組的冠軍。2020年因傷未參賽的馬拉松好手周庭印此次強勢回歸，以2小時29分01秒的成績，拿下男子全程馬拉松組冠軍。

另外，為鼓勵青少年跑者挑戰自我，長榮航空今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，幼苗男子組的優勝者鄭惟仁年僅15歲，跑出36分59秒的成績、居總排名第8，未來邁向國手之路值得期待。

長榮航空指出，為了迎接首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者「完賽連帽斗篷」，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松地標。另外還有餐點美味及營養並重，由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，以及多達10項以上豐厚禮物。

長榮航空表示，今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3000元旅遊金供跑者抽獎。另外，每位參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋，以及國際線機票折扣碼、樂e購專館8折等優惠。

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長榮航空表示，日本青森縣廳為了重啟當地觀光市場，特別從日本空運來台數千顆青森蘋果，加碼致贈予各組第一名優勝跑者一大盒青森蘋果。長榮航空現場加碼舉辦拍照打卡即贈青森蘋果的活動，邀請大家一起赴日旅遊。

長榮航空指出，這次賽事活動所採用的環保措施項目，換算約減少7.5噸的二氧化碳排放，相當於近22.6萬棵樹每日吸收量，今年也將捐贈120萬元予高雄市耕馨身心關懷協會。（編輯：張雅淨）1111023

2022長榮航空城市觀光馬拉松23日在總統府前登場，跑者們出發前開心跳起來合影。中央社記者謝佳璋攝 111年10月23日

2022長榮航空城市觀光馬拉松23日在總統府前登場，跑者們在台上老師帶領下做暖身操。中央社記者謝佳璋攝 111年10月23日