高雄高爾夫公開賽次輪 洪瑞誠70桿續佔排頭

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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣男子職業高爾夫好手洪瑞誠今天在高雄公開賽次輪火力稍退，仍繳出低於標準2桿的70桿，兩回合累計以低於標準9桿的135桿，以1桿之差繼續領先。

總獎金新台幣315萬元的2022高雄公開賽，今天在高雄高爾夫俱樂部進行第2回合競桿，洪瑞誠今天的推桿雖不如昨天好，但全場27推仍算是水準之作。

洪瑞誠打下4鳥，也吞下2個柏忌，除第17洞的24呎長推抓鳥，另外3鳥都是9呎內短推，可惜的是，他自第10洞起連續3洞錯失6呎內鳥推，否則成績還可以更好。

對於今天自己表現，洪瑞誠透露就是順順地打，雖然有5個洞沒在標準桿打上果嶺，不過大都落在長草與球道邊、影響不大，整體而言開球在球道上的執行力還不錯。

謝東宏今天推桿夠準，開球上球道成功率百分百，抓下5鳥、1柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，目前以低於標準8桿的136桿，1桿之差緊追在後。

謝東宏表示，今天他最滿意的一洞是3桿短洞的第9洞，他開球打到沙坑壁上，只能用直上往下劈砍式打出，結果順利打到洞邊，救帕成功，是今天打得最好的一洞。（編輯：吳協昌）1111027