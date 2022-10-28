伍鐸季後挑戰賽隨隊 照指示調整維持百分百狀態

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中職味全龍隊投手伍鐸沒有被放入季後挑戰賽28人名單，他28日表示，感謝總教練的重視和厚愛，27日有一對一的溝通，目前照著教練團的指示持續維持訓練，如果球隊還有下一輪的比賽，「希望會是百分百的狀態讓教練團使用」。中央社記者謝靜雯攝 111年10月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊投手伍鐸沒有被放入季後挑戰賽28人名單，總教練葉君璋直言是艱難的決定，伍鐸則表示有跟教練團溝通，也被告知要維持手感，如果還有下一輪的比賽，「會是百分百的狀態」。

中華職棒味全龍隊與中信兄弟4戰3勝制季後挑戰賽明天開打，兄弟為下半季冠軍手握1勝，昨天公布28人名單，龍隊洋投抉擇最後沒有帶伍鐸，選擇本季僅在一軍出賽1場的霸曼。

龍隊總教練葉君璋坦言這是艱難的決定，也提到會做出這樣的抉擇是考量功能性，加上其他球隊對霸曼不熟悉，也有跟伍鐸溝通過，伍鐸可以理解球隊目前的狀況。

伍鐸這2年都是龍隊重要的外籍投手戰力，本季一軍出賽47場（6場先發），戰績7勝4敗、防禦率2.28，拿下22次救援成功、1次中繼成功。

伍鐸雖然沒有在名單內、但挑戰賽會隨隊，他表示，感謝總教練的重視和厚愛，昨天有一對一的溝通，跟他分析球隊的策略，自己會帶著協助球隊求勝的心情跟著球隊一起。

伍鐸表示，龍隊處於相對的弱勢，一定要想辦法搶勝才可以走得更遠，目前看起來球隊的氣氛很好、士氣佳，自己也有被告知要維持好的手感。

伍鐸表示，目前照著教練團的指示持續維持訓練，如果球隊還有下一輪的比賽，「希望會是百分百的狀態讓教練團使用。」（編輯：陳政偉）1111028