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PGA百慕達錦標賽首輪 俞俊安獵3鷹並列第8

2022/10/28 17:48
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（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣旅美職業高球好手俞俊安，今天在PGA百慕達錦標賽首輪大顯神威，全場打下3鷹、2鳥，僅吞下1個柏忌，以低於標準7桿的64桿繳卡，目前並列第8。

總獎金650萬美元（約新台幣2億896萬）的百慕達錦標賽，今天進行首輪競桿，美國選手史摩塞曼（Austin Smotherman）與澳洲好手恩迪柯特（Harrison Endycott）雙雙以低於標準9桿的62桿，目前以1桿之差並列排頭。

俞俊安今天打出不可思議的一個回合，他在全場3個標準5桿的長洞全部成功獵鷹，其中一下場就在第2洞用老鷹開局，第3洞也順利捕鳥，讓他有個亮麗開局。

第7洞俞俊安如法炮製，開球打上球道後，第2桿就直攻果嶺，接著再一推入洞，抓下全場第2隻老鷹，轉場後他再添1鳥、1柏忌，並在第17洞捕獲全場第3鷹，讓他以低於標準7桿的64桿完賽。

值得一提的是，俞俊安今天打出64桿，也是他自參加PGA以來，單回合的最低桿紀錄，今年6月他曾在波多黎各公開賽次輪繳出最低的66桿。

至於東京奧運高爾夫銅牌名將潘政琮，今天表現同樣不俗，他全場猛打5鳥、無柏忌，繳出低於標準5桿的66桿，首輪打完暫時並列29名。（編輯：陳政偉）1111028

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