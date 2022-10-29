龍象季後挑戰賽開打 林智勝有機會用長打寫紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職季後挑戰賽首戰今天開打，史上首次季後賽「龍象大賽」首戰預售破1萬5000張門票，味全龍隊睽違23年重回季後賽，40歲林智勝不僅要帶領年輕小龍闖，還有機會用長打寫紀錄。

中華職棒4戰3勝制季後挑戰賽今天開打，中信兄弟是下半季冠軍、手握1勝優勢，並有第1、3、4場主場優勢，今天首戰兄弟在主場台中洲際棒球場迎戰味全龍隊，截至目前為止門票預售已破1萬5000張，為洲際第3場季後挑戰賽、也將是聯盟史上第4場觀眾人數破1萬的季後挑戰賽。

兄弟隊史（含兄弟象隊）曾在2008、2017年打過季後挑戰賽，季後挑戰賽總計拿下6勝、僅次於統一獅隊的13勝紀錄，兩次都順利打進總冠軍賽。

味全龍隊史曾在1998、1999年打過季後挑戰賽，挑戰賽累積拿下4勝，也都打入總冠軍賽、最後拿下總冠軍。

龍隊1999年完成3連霸後解賽，直到2019年重回中職，今年睽違23年再闖入季後賽，季後挑戰賽28人名單幾乎都是年輕人，最年輕的為20歲的捕手林辰勳。

龍隊要由隊長吳東融、40歲資深球員林智勝帶頭衝，林智勝生涯打過9次總冠軍賽，也在2008年效力La New熊隊期間打過季後挑戰賽，季後挑戰賽累積3支二壘打，差1支就可以追平退役球員王傳家的聯盟紀錄4支，林智勝累積3支長打，聯盟季後挑戰賽長打紀錄為5支。

林智勝除了要扮演帶領球隊的角色，也有機會用長打續寫季後挑戰賽紀錄，僅管上一次季後挑戰賽留下不好記憶，被兄弟象隊3戰橫掃，但林智勝表示，過去打得如何都過去了，重要的是當下、專注面對每一場比賽。

根據聯盟統計，季後挑戰賽率先取得1勝0敗的球隊晉級機率高達75%，龍隊力拚突破，拚把戰線拉長至第3、4戰。（編輯：孫承武）1111029