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NBA黃蜂延長賽螫勇士 雷霆擊敗獨行俠

2022/10/30 14:42
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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA夏洛特黃蜂前鋒華盛頓（P.J Washington）砍進31分，包含延長賽時全隊13分裡的6分，率隊120比113擊敗來訪的衛冕軍金州勇士。

法新社報導，黃蜂隊除華盛頓大殺四方，前鋒海華德（Gordon Hayward）、後衛烏布雷（Kelly Oubre）分別挹注23、18分，再次讓勇士球星柯瑞（Stephen Curry）於這個情感故鄉鎩羽；柯瑞高中時的籃球隊在夏洛特，他的父親老柯瑞（Dell Curry）當年是夏洛特球星。

勇士也是從2019年2月後就沒在夏洛特贏過球，難能可貴的是黃蜂隊今天還是在主力波爾（LaMelo Ball）與羅齊爾（Terry Rozier）因傷缺陣下打敗衛冕軍。

柯瑞今晚雖繳出31分11籃板雙十，卻沒能在比賽正規時間終了前投進三分球絕殺對手，進而在延長賽輸球。

其他賽事包括奧克拉荷馬雷霆作客達拉斯117比111擊敗獨行俠；猶他爵士主場將士用命124比123擊退曼菲斯灰熊。

雷霆後衛吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全隊最高38分，外帶6籃板9助攻是贏球大功臣；獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）雖有31分16籃板10助攻大三元，球隊卻在最後5分鐘搞砸16分領先優勢輸球。（譯者：陳亦偉）1111030

柯瑞
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