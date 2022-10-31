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詹姆斯聯手戴維斯砸碎金塊 湖人終迎開季首勝

2022/10/31 13:20
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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）NBA開季一勝難求，戰績在全聯盟墊底的湖人，今天在詹姆斯、戴維斯分別攻下26分、23分的聯手帶領下，以121比110擊退金塊，在吞下5連敗後，終於迎來本季首勝。

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在家迎戰丹佛金塊，擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）3巨頭的湖人，開季卻苦吞5連敗，追平2014-15球季創下的隊史最差開季成績紀錄。

湖人此役開打前，0勝5敗的戰績在全聯盟敬陪末座，也是本季全聯盟唯一勝場數還未開張的球隊。

戴維斯因為下背部緊繃缺席前一場對上明尼蘇達灰狼的比賽，但他今天在迎戰金塊的比賽歸隊，隨即展現侵略性。

湖人首節26比31落後金塊5分，在次節打出29比20的攻勢，在中場以55比51超前；第3節金塊一度逆轉，但湖人一波13比0攻勢要回領先，最終以11分差距獲勝，終止開季5連敗。

湖人前5場慘澹的三分球手感今天有所改善，他們此役在三分線外30投13中，有4成33的命中率。

詹姆斯今天攻下全場最高26分，並送出8次助攻；戴維斯搶下23分、15籃板；衛斯布魯克從板凳出發貢獻18分、8籃板、8助攻；華克四世（Lonnie Walker IV）和替補的芮維斯（Austin Reaves）分別拿下18分、10分。

金塊以拿下23分、14籃板、6助攻的約基奇（Nikola Jokic）表現最佳；莫瑞（Jamal Murray）也攻下21分；高登（Aaron Gordon）、波特（Michael Porter Jr.）分別拿下18分、17分；替補的布朗（Bruce Brown）也有10分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111031

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