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布克30分保羅15助攻 NBA太陽退火箭收4連勝[影]

2022/10/31 15:39（10/31 16:24 更新）
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美國職籃NBA球星布克30日攻下30分，幫助鳳凰城太陽124比109擊退休士頓火箭。（圖取自twitter.com/suns）
美國職籃NBA球星布克30日攻下30分，幫助鳳凰城太陽124比109擊退休士頓火箭。（圖取自twitter.com/suns）
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（中央社鳳凰城30日綜合外電報導）美國職籃NBA球星布克今天在他26歲生日這天攻下30分，幫助鳳凰城太陽124比109擊退休士頓火箭，收下4連勝。

兩度入選明星賽的布克（Devin Booker）此役24次出手命中14球，攻下全場最高的30分。

火箭今天輸球後，戰績變成1勝6敗，取代洛杉磯湖人，在西區排名墊底，戰績與東區的奧蘭多魔術相同。

此役火箭雖然不曾領先，但分差也沒有被拉開，一度在第3節尾聲，在加魯巴（Usman Garuba）砍進三分球後，以86比86扳成平手。

太陽則是靠沙米特（Landry Shamet）飆進一記三分彈後，讓球隊帶著4分領先進到末節。

之後太陽將比賽掌控在手中，並在強森（Cameron Johnson）、布里吉斯（Mikal Bridges）陸續砍進三分球後，以117比102領先達15分，最終就以15分之多獲勝。

太陽除了布克犀利的進攻外，明星後衛保羅（Chris Paul）傳出本季新高的15次助攻。

火箭今天表現最好的是攻下26分的波特（Kevin Porter Jr.），森貢（Alperen Sengun） 挹注16分、9籃板。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111031

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