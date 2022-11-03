體育精英獎 劉柏君推動女性運動獲特別獎

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（中央社台北3日電）111年體育精英獎今天公布入圍名單以及終身成就獎與特別獎得主，特別獎由長期致力推動女性運動、運動外交的台灣首位女性國際棒球裁判劉柏君獲獎，終身成就獎得主則是有「舉重教父」之稱的前舉重協會理事長張朝國。

體育署指出，劉柏君長期致力於推動女性運動、運動外交及運動性別平等，透過推動「看見運動中的性別」專案研討活動，合作發行Women In Sports雜誌，發起「撐女孩－讓女孩舒適運動」運動內衣平權專案等，都對運動性別平權有極大的幫助，因此獲頒今年體育精英獎的特別獎。

終身成就獎得主是有「舉重教父」之稱的前舉重協會理事長張朝國，張朝國曾兩度出任舉重協會理事長，任期長達14年，並在2009年曾獲選為國際舉重總會第一副會長。

體育署表示，張朝國致力於發展舉重運動，並將舉重運動向下扎根，讓舉重在國際賽事上發光發熱。台灣在過去6屆奧運的舉重項目一共摘下4金、2銀、4銅的10面獎牌，是台灣在奧運獲得最多獎牌的項目，張朝國為幕後功臣，也獲得評審的一致肯定。

體育精英獎將於12月9日在台北文創會所舉行頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1111103