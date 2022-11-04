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陳俊秀面對總冠軍賽小緊張 曾總百分百信任

2022/11/4 18:20（11/4 19:06 更新）
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2022中華職棒台灣大賽5日即將點燃戰火，樂天桃猿隊重砲陳俊秀4日受訪表示，最近這段休息時間特別找方式調整，收到不錯效果，打擊有找回想要的感覺、變得比較順，也要大家期待一下總冠軍賽。中央社記者謝靜雯攝 111年11月4日
2022中華職棒台灣大賽5日即將點燃戰火，樂天桃猿隊重砲陳俊秀4日受訪表示，最近這段休息時間特別找方式調整，收到不錯效果，打擊有找回想要的感覺、變得比較順，也要大家期待一下總冠軍賽。中央社記者謝靜雯攝 111年11月4日
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（中央社記者謝靜雯桃園4日電）中職總冠軍賽明天開打，樂天桃猿重砲陳俊秀例行賽表現不如預期，但總教練曾豪駒百分百信任直言，「我擁有最好的選手，我也相信他們」，陳俊秀找方式調整身體，面對總冠軍賽「小緊張」。

中華職棒總冠軍賽明天開打，樂天桃猿隊和中信兄弟隊昨天公布28人名單，桃猿重砲陳俊秀本季表現雖然不如預期，但仍被放入28人名單。曾豪駒表示，陳俊秀總冠軍賽經驗豐富，也都能有優異表現，例行賽可能沒有到最理想，但他對球隊非常重要。

曾豪駒表示，陳俊秀數據上雖然不是最亮眼，但他一直把自己的節奏做得很好，另外還有林立、林泓育這些球員，他們都有很多年的經驗，「我擁有最好的選手、我也相信他們。」

陳俊秀表示，例行賽表現不是最理想，但沒有多想，想辦法幫助球隊，被問起會不會想要在總冠軍賽表現證明自己，他也坦言多少有這樣的心情，但沒有想著一定要要如何，「短期比賽不是看誰狀況好、誰狀況不好，只是看有沒有把握機會，在最關鍵的時候挺身而出。」

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例行賽結束之後桃猿隊有較長一段時間休息調整，陳俊秀表示，賽季過程中，覺得身體感覺慢慢跟之前不太一樣，這段休息時間特別找方式調整，收到不錯的效果，打擊有找回想要的感覺、變得比較順，也要大家期待一下總冠軍賽。

先前曾豪駒受訪點名陳俊秀會是總冠軍賽的關鍵人物，陳俊秀笑說：「有看到新聞標題，看到自己的名字就滑掉」；他也表示希望可以好好享受比賽，現在有一點點緊張的感覺，但不是像少棒時那種沒有準備好的緊張感，而是已經準備好了，就看能不能把握機會的小緊張。（編輯：吳協昌）1111104

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