陳冠宇洗澡與林泓育談心 總冠軍賽初登板好投

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中職樂天桃猿隊投手陳冠宇（圖）5日總冠軍賽首度亮相，6局登板化解危機，總計投1.2局無失分；場上的壓力靠邊洗澡與林泓育談心緩解，賽前日文受訪也是壓力，他表示該做的就要想辦法做好。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職樂天桃猿隊投手陳冠宇昨天總冠軍賽首度亮相，6局登板化解危機，總計投1.2局無失分；場上的壓力靠邊洗澡與林泓育談心緩解，賽前日文受訪也是壓力，他說該做的就要設法做好。

中華職棒樂天桃猿隊投手陳冠宇昨天總冠軍賽開打前感覺有點緊張，他今天賽前解釋，昨天賽前有安排日文採訪，所以很緊張，因為個性比較謹慎，可以做的就會想要做好，日文不是習慣的語言，離開日職那個環境後，日文多多少少會退步，這兩天一直在做功課。

被問起日文受訪比較緊張還是在總冠軍賽登板投球緊張，他笑說，「一樣緊張」，總冠軍賽與國際賽調整差不多，但面對一場決勝負的比賽，每個人都會緊張，在洗澡時也一邊與捕手林泓育聊天，林泓育鼓勵他，不要想著自己的球很好打，「有林泓育在、會給我安定感，照著他給的目標投就好，不會有太多其他想法」。

陳冠宇表示，再緊張，上場還是要把球投出去，一直提醒自己放鬆一點去享受比賽，專心面對眼前的打者，首度在台灣打總冠軍賽，聽到加油的電子音樂聲，腎上腺素飆高，很珍惜每一次上場的機會，可以為球隊貢獻都是好事。

陳冠宇10月初肩膀不適、下二軍調整，他感謝隊友的努力在前半段拉大戰績領先差距，讓傷兵可以有一些空間在二軍放心養傷，目標很明確，就是總冠軍賽要歸隊。

陳冠宇也有感而發，10月29日剛過32歲生日，他直言今年是生涯遇過傷勢最多的一年，需要釐清傷勢，再調整訓練模式，想要有穩定的成績，身體一定要特別注意，希望大家可以打越久越好。（編輯：管中維）1111106