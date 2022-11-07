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丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍[影]

2022/11/7 04:59（11/7 07:20 更新）
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年僅19歲的丹麥網球新秀魯內（右）6日在巴黎大師賽決賽擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（左），贏得個人生涯首座大師賽冠軍。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
年僅19歲的丹麥網球新秀魯內（右）6日在巴黎大師賽決賽擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（左），贏得個人生涯首座大師賽冠軍。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）年僅19歲的丹麥網球新秀魯內（Holger Rune）今天在巴黎大師賽決賽逆轉戰局，以3比6、6比3、7比5擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），贏得個人生涯首座大師賽冠軍。

魯內在本屆巴黎大師賽一路過關斬將，先後擊退胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）、盧布列夫（Andrey Rublev）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）等好手闖入決賽。

影片來源：Tennis TV （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

喬科維奇在賽後頒獎典禮表示：「我對於你打敗我而感到不開心，但另一方面我也為你高興，因為我喜歡你的個性，你是一個非常專注的人，熱愛著網球。」

喬科維奇說道：「你已經投入許多時間的努力，這為你帶來了回報，你的未來是光明的。」

魯內則回覆：「你是我最喜歡的球員之一，我從小就一直關注你打球。很榮幸能跟你同場競技。」

他還說：「我真的很享受在這裡比賽的時光，我迫不及待想要明年回到這裡。」（譯者：陳彥鈞）1111107

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