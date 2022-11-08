鄭文燦接足協理事長 盼世界性運動在台扎根

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（中央社記者龍柏安台北8日電）桃園市長鄭文燦今天接任中華民國足球協會理事長時表示，未來希望讓世界性的足球運動在台灣扎根、成長，也會奉獻自己力量，讓世界看到台灣。

前足協理事長邱義仁未能實現選前政見、修改章程任務而辭職，鄭文燦在之後的理事長選舉勝出，理事長交接儀式上午在新莊典華舉辦。

足協未來章程修訂部分，鄭文燦說，首要之務是凝聚共識，足協是大家庭，大家都希望幫足協帶進資源，幫大家加分。

中華奧林匹克委員會主席林鴻道表示，期許人緣最好的鄭文燦上任後，台灣足球運動扎根得更好，成績更好。

鄭文燦對邱義仁的付出如數家珍，肯定邱義仁提升國家隊待遇，拉高集訓薪資，甚至建立國家隊出場費制度，及乙級、青年和5人制聯賽等。

鄭文燦說，他自許體育志工，在桃園成立體育局，推動各項體育活動，讓運動成為生活及城市語言非常棒。

深耕桃園多年的鄭文燦始終不遺餘力推展各項運動，包括足球，建立幼兒、國民小學、國中、高中、大學與企業隊等6級銜接，也建多處足球場，受足壇人士肯定。（編輯：李明宗）1111108