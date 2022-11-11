霍華德加盟雲豹 蔣淯安爆料自家洋將不相信

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T1聯盟台灣啤酒英熊隊本土控衛蔣淯安（圖）11日出席贊助商活動，受訪時分享隊友們得知NBA球星「魔獸」霍華德加盟桃園永豐雲豹隊時的反應，也表示新賽季希望能把上個賽季不好的地方做修正。中央社記者龍柏安攝 111年11月11日

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（中央社記者龍柏安台北11日電）T1台灣啤酒英熊本土控衛蔣淯安今天透露，自家洋將聽到生涯8度入選NBA明星賽的頂級中鋒霍華德來台加盟桃園永豐雲豹，直覺是唬人，看到接機新聞才知道：「係金ㄟ。」

台灣運彩xT1聯盟上季年度MVP得主、台灣啤酒英熊後衛蔣淯安今天出席贊助商活動，被問到霍華德（Dwight Howard）加盟，他透露球隊直到明年1月8日才有機會碰上這名頂級好手，「大家都很期待。」

身高208公分的霍華德，生涯共3度拿下NBA年度最佳防守球員，且4度入選NBA年度第一隊，蔣淯安說，面對這種防守能力一流的防守球員，當然進攻就得適時做出調整，不過蔣淯安強調：「不會因為看到防守球員是他，就會刻意想要挑戰他、去得分。」

當問到得知霍華德要來台時，蔣淯安笑說，過去比賽前總會有些傳言，不過洋將要到了台灣、穿上球衣站上球場才是真的，而台啤塞爾維亞中鋒范姜偉齊（Milenko Veljkovic）聽到消息時，「他覺得我們在騙他。」

直到昨天霍華德抵達桃園機場，各家新聞台都在現場連線，范姜偉齊才知道這一切都是真的。

蔣淯安也搞笑地說，霍華德要來台消息公布當天，當時他們正在進行重量訓練，自家前鋒周伯勳聽到「魔獸」要來，「他就說要多做一點重量。」

台啤英熊將於明天下午4時30分，將在主場天母體育館，迎戰衛冕軍高雄全家海神，蔣淯安也說，現在心情非常興奮，希望能把上個賽季不好的地方做修正，並把自家球隊特色發揮出來。（編輯：張芷瑄）1111111