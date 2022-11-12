籃網球星厄文反猶風波似有解 老闆蔡崇信打圓場

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）先前捲入反猶太爭議，被球隊禁賽。如今厄文與籃網似乎正邁向和解，但還不清楚他何時能回到球場。

美聯社報導，籃網老闆蔡崇信今天在推特（Twitter）發文說，他和妻子與厄文一家昨天共度交流時光，以瞭解彼此想法，「對我來說，厄文對猶太人或任何族群，顯然都沒有任何仇恨想法」。

美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association，NBPA）今天也透過電子郵件告訴會員，厄文的情況預料很快就能解決，它同時感謝球員過去幾週以來對這件事展現的耐心和發表「經過深思的評論」。厄文目前擔任NBPA副主席。

根據美聯社取得的電郵副本，NBPA在信中還說：「我們相信，謹慎的停賽和反省已經開始起了作用。」

厄文10月底在推特分享一部紀錄片的連結，內容包含否認納粹大屠殺曾經發生及猶太人相關陰謀論；他之後又未及時譴責這些疑似反猶太內容。籃網因此在本月稍早以「目前不適合與球隊為伍」為由，將厄文禁賽至少5場。

厄文目前已禁賽4場，明天將是第5場。換句話說，若厄文獲得解禁，第一場上陣的比賽可能是籃網13日對上洛杉磯湖人一役。

但目前沒有任何人透露，籃網是否已經做出厄文何時能重返球場的決定。

蔡崇信僅在推文中寫道：「籃網和厄文正與NBA和NBPA一同採取具有建設性的努力，朝向寬恕、療癒和教育的過程前進。」（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1111112