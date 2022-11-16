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健力世錦賽 台灣單日進帳4金

2022/11/16 11:18（11/16 12:33 更新）
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台灣健力代表隊赴丹麥參加世界健力錦標賽，體育署16日表示，台灣隊單日合計進帳4面金牌，其中謝宗庭（前中）個人在臥舉、總和包辦雙金。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月16日
台灣健力代表隊赴丹麥參加世界健力錦標賽，體育署16日表示，台灣隊單日合計進帳4面金牌，其中謝宗庭（前中）個人在臥舉、總和包辦雙金。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月16日
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣健力代表隊赴丹麥參加世界健力錦標賽，體育署今天表示，謝宗庭、黃彥慈、吳宜衡單日合計進帳4面金牌，其中謝宗庭個人在臥舉、總和包辦雙金。

2022年世界健力錦標賽台灣共派出8男、7女參賽，台灣隊在賽事首日當地時間14日在女子47公斤級和男子59公斤級分別傳出好消息。

體育署發布新聞稿表示，女子選手曾姿穎和劉美香分別獲得蹲舉銅牌、硬舉銅牌，男子選手吳宸霆獲得臥舉銅牌和硬舉銀牌，男子選手林逸鈞更是一舉奪下4面獎牌，包括蹲舉銀牌、臥舉銀牌、硬舉銅牌和總和銀牌。

其他台將15日接力上陣，現年40歲的謝宗庭今年曾在世界運動會男子輕量級斬獲銀牌，這次在世錦賽同樣傳出捷報，在男子66公斤級，勇奪蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銀牌和總和金牌，其中臥舉、總和更是雙雙打破長青世界紀錄。

隨後上場的黃彥慈在女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌，一掃今年世運會未奪牌的遺憾。

吳宜衡靠著在男子74公斤級榮獲硬舉金牌，同樣登上頒獎台，台灣隊單日共4面金牌入袋。

體育署表示，選手透過對健力的熱情與執著，並經歷長期嚴格訓練，在世錦賽舞台展現平日苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績，未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台上發光發熱，爭取最高榮譽，讓世界看見台灣。（編輯：張芷瑄）1111116

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