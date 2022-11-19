曾子祐2安2打點 台鋼雄鷹勝獅拿對外賽首勝

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中職台鋼雄鷹自辦練習賽第2戰，19日與統一獅隊交手，選秀狀元曾子祐（圖）對外賽安打開張，單場敲2安、貢獻2分打點，台鋼雄鷹以10比3拿下首勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職台鋼雄鷹自辦練習賽第2戰，今天與統一獅隊交手，選秀狀元曾子祐對外賽安打開張，單場2安2打點，台鋼雄鷹以10比3拿下首勝，這場比賽也吸引了超過2000名球迷進場。

中華職棒台鋼雄鷹隊從11月開始安排對外練習賽，首戰與中信兄弟交手，就吸引了破4000名球迷進場，首場比賽吞敗；今天在澄清湖棒球場與統一獅隊交手，台鋼派出今年選秀第10輪選進的投手陳翊瑄先發，獅隊派出投手姚杰宏先發。

台鋼雄鷹2局下有攻勢，1人出局後靠著保送、失誤、保送攻占滿壘，曾子祐敲出三壘方向滾地球造成獅隊守備失誤，台鋼一口氣跑回2分，取得2比0領先。

獅隊3局上靠著保送、田子杰安打、張翔高飛犧牲打追回1分，獅隊4局上再起攻勢，2人出局後楊竣翔從台鋼第2任投手許育銘手中開轟，陽春砲幫助球隊扳平比數。

兩隊5局打完2比2僵持不下，台鋼6局下再起攻勢，1人出局後高聖恩、王博玄、黃秉揚接連安打攻占滿壘，滿壘時選到四壞保送擠回1分，曾子祐適時安打、一棒送回2分，顏清浤再補上安打，替球隊多添2分保險分。

台鋼攻勢延續，再靠著保送、紀慶然、顏郁軒接連安打添分，單局攻下7分、奠定勝基；台鋼8局下靠著安打、高飛犧牲打送回團隊第10分，獅隊9局上追回1分，追分不及、台鋼雄鷹順利拿下比賽勝利。

台鋼選秀狀元曾子祐首場對外練習賽總計4打數沒有安打，選到1次四壞保送、跑出1盜，今天比賽打擊有表現，單場敲2安、貢獻2分打點。（編輯：屈享平）1111119