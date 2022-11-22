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台灣第4人 洪欣妤世青9號球錦標賽封后

2022/11/22 12:56（11/22 13:34 更新）
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世界青少年9號球錦標賽在波多黎各舉行，來自莊敬高職的撞球小將洪欣妤22日在女子組決賽封后。（圖取自facebook.com/probilliardseries）
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）世界青少年9號球錦標賽在波多黎各舉行，來自莊敬高職的撞球小將洪欣妤今天在女子組決賽，扳倒韓國選手金惠琳（Kim Hyerim，音譯），為台灣史上第4名在青少女組封后的選手。

世界青少年錦標賽首度在波多黎各登場，分成青少年U17組、青少年U19組以及青少女組等3個組別。

來自莊敬高職的洪欣妤儘管在勝部第一輪以6比7不敵美國選手邁曼（Kennedy Meyman）、落入敗部，但洪欣妤從敗部一路過關斬將闖進決賽。

洪欣妤決賽迎戰韓國選手金惠琳，一度以2比0領先，但第3局時未把握住金惠琳在9號球上的失誤，讓金惠琳反倒連追3分，所幸洪欣妤穩住陣腳，最終以9比4勝出。

洪欣妤成為繼林庚醇、陳佳樺、呂翊瑄之後，第4名在青少女組封后的台灣選手，其中陳佳樺更在2016、2018年兩度奪冠。（編輯：張芷瑄）1111122

撞球小將洪欣妤（左2）22日在世界青少年9號球錦標賽封后。（圖取自facebook.com/probilliardseries）
撞球小將洪欣妤（左2）22日在世界青少年9號球錦標賽封后。（圖取自facebook.com/probilliardseries）

#洪欣妤
#金惠琳
#陳佳樺
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