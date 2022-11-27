亞洲棒球總會捐贈設備 盼助泰國發展青少棒實力

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）亞洲棒球總會會長辜仲諒今天捐贈泰國青少棒球員頭盔、球棒及手套等棒球相關設備，希望藉此撒下棒球種子，讓孩子們藉由棒球建立信心、找到翻轉人生的機會。

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）今天發布新聞稿指出，辜仲諒11月24日在泰國曼谷主持上任後的首次執行委員會議，並見證東南亞棒球發展暨訓練中心（Southeast Asia Baseball Development and Training Center）掛牌。

有感於亞洲棒球實力落差，辜仲諒今天特別捐贈棒球相關物資給泰國素攀武里運動學校青年棒球隊（Suphanburi Sport School Youth Baseball Team）的青少棒球員，希望將台灣棒球公益模式推廣至亞洲，穩固各國基層棒球，要與亞洲各國攜手，打造Asian Power的棒球競爭力。

新聞搞指出，同時身為中國信託慈善基金會董事長的辜仲諒，擬將中信慈善基金會「愛接棒」計畫協助偏鄉學子脫貧、追求棒球夢的成功經驗，複製到泰國，捐贈泰國青少棒球員頭盔、球棒及手套，希望藉此撒下棒球種子。

辜仲諒也分享推動棒球的經驗，表示台灣「愛接棒」計畫資助的偏鄉棒球隊，球員多半來自貧困的家庭，在「愛接棒」計畫的支持之下，孩子能專心打球且兼顧課業，藉由棒球建立信心、找到翻轉人生的機會。

目前泰國僅有8支青少棒球隊，以及包括素攀武里運動學校（Suphanburi Sport School）及清邁運動學校（Chiangmai Sport School）的兩所體育中學有開設棒球課程，並聘請前國手擔任老師；泰國棒球協會每周末會請日本籍教練及志工指導愛好棒球的孩子們，透過泰國籍和日本籍學生的聯盟賽增加比賽經驗。

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泰國棒協會長伍提猜（Vutichai Udomkarnjananan）指出，泰國棒球發展欠缺物資，感謝亞洲棒球總會及辜仲諒大力支持、奔走，為泰國棒球打造更好的環境。

接受捐贈的小球員Feas說，他已經打棒球4年，都是使用舊裝備，很開心今天拿到全新的球具，希望趕快上場使用，自己最喜歡的球星是美國大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平，也以大谷翔平為目標邁進。（編輯：韋樞）1111127