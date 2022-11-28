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勇士狂轟猛炸擊敗灰狼 本季首度3連勝[影]

2022/11/28 14:48（11/28 15:41 更新）
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美國職籃NBA金州勇士27日在客場以137比114擊敗明尼蘇達灰狼。（圖取自twitter.com/warriors）
美國職籃NBA金州勇士27日在客場以137比114擊敗明尼蘇達灰狼。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社明尼蘇達27日綜合外電報導）NBA勇士今天在柯瑞攻下25分帶領下，全隊砍進20記三分彈、6人得分達兩位數，最終137比114擊敗灰狼。

美國職籃NBA金州勇士今天在客場擊敗明尼蘇達灰狼，收下本季首次的3連勝。柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士全隊最高25分，還抓下11個籃板，並送出8次助攻。葛林（Draymond Green）貢獻19分、11助攻。

這僅是勇士本季第2次在客場贏球，這一勝也讓他們的戰績提升到11勝10敗，勝率終於突破5成。

勇士今天鐵了心要將勝利帶走，比賽開打後就火力全開，首節在狂轟47分的情況下，以47比27領先20分之多。

勇士末節也還握有20分領先優勢，但灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）、湯斯（Karl-Anthony Towns）的聯手下，一度將落後縮小一半。

不過，勇士很快給予回應，最終仍以23分之差獲勝。

勇士今天6人得分達兩位數，除柯瑞和葛林外，湯普森（Klay Thompson）拿下21分，板凳出發的浦爾（Jordan Poole） 也攻下24分，魏金斯（Andrew Wiggins）、迪文森索（Donte DiVincenzo）分別進帳17分、14分。

灰狼的愛德華茲此役攻下全場最高26分， 湯斯也貢獻21分，諾威爾（Jaylen Nowell）、羅素（D'Angelo Russell）分獲16分、15分，福布斯（Bryn Forbes） 則有10分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111128

#柯瑞
#葛林
#愛德華茲
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