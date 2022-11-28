龍隊開複數年約是方案之一 林智勝：我會更努力

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中職味全龍隊球員林智勝球季結束僅休1週就開始訓練，被問起是否想要複數年約，林智勝表示，「如果公司願意，我會更努力」。圖為林智勝28日出席關懷盃記者會。中央社記者謝靜雯攝 111年11月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊球員林智勝球季結束僅休1週就開始訓練，對於合約狀況表示經紀公司已談過一次。被問起是否想要複數年約，林智勝表示，「如果公司願意，我會更努力」。

中華職棒味全龍隊今年球季打出驚奇，闖進季後挑戰賽，但最後沒能打入總冠軍賽，40歲老將林智勝表示，球季結束後休息約1週就開始維持自主訓練，目前在高雄訓練，想要維持身體的感覺，不想要休息太久，也開玩笑說：「沙發躺太久會覺得自己好像退休了」。

林智勝今年季後有自由球員資格，但他很早就表明不會行使權利，希望穿著龍隊球衣完成生涯300轟。被問起目前談約狀況，林智勝表示，經紀公司已經跟球隊談過一次，後面細節就不太清楚了，每個人的需求可能不太一樣。

龍隊領隊丁仲緯先前曾透露，簽複數年合約是目前在談的方案之一，林智勝表示，當然會想要複數年約，「如果公司願意，我會更努力，也有感受到味全釋出很大的善意。」

今年底還有台鋼雄鷹隊擴編選秀，各隊需要提交30人保護名單，林智勝表示，有沒有在保護名單中，球員不能決定，不管最後結果是什麼，身為球員就好好完成該做的事情。

林智勝謝謝龍隊、也謝謝總教練葉君璋的賞識，給予他很大的空間，「也謝謝學弟們不厭其煩地問我問題，讓我有回到年輕時候的感覺。」（編輯：張雅淨）1111128