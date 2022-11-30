爸媽驚喜現身頒獎 「新人王」陳冠偉被逼哭

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2022中華職棒年度頒獎典禮30日在台北舉行，一生只有一次機會的「最佳新人獎」由味全龍隊投手陳冠偉（中）拿下，並由父親陳威成（右）與母親驚喜現身頒獎，讓陳冠偉忍不住感動落淚。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊投手陳冠偉拿下一生只有一次的「新人王」大獎，爸爸陳威成和媽媽驚喜現身，讓陳冠偉又哭又笑。陳威成直言第一次看到陳冠偉有這麼大情緒反應，「謝謝阿偉讓我圓夢」。

中華職棒味全龍隊投手陳冠偉定位後援出賽，今年球季中扛起球隊終結者角色，也投出亮眼表現，戰績3勝2敗、9次救援成功、8次中繼成功，防禦率3.13，拿下年度新人王大獎。

陳冠偉的爸爸、職棒退役球員陳威成當「戲精」，昨天還跟陳冠偉說頒獎典禮當天有事不能出席，今天現身當神秘嘉賓，讓陳冠偉先是笑，後來抱著爸爸媽媽感動落淚。

陳威成笑說，自己在中職當球員、教練、總教練的時候，從來沒有站上年度頒獎台，「今天沾阿偉的光，讓我和媽媽圓夢，謝謝媒體的肯定，新人王是職棒球員夢寐以求的獎項，希望他之後每一年都可以繼續努力。」

陳威成提到，一路看著陳冠偉走來，他很有自己的想法，當時要加入職棒時，其實希望他緩一緩，但他很堅持，「我們也支持他，他每天6點就到球場自主訓練，球員時期我做不到、他做到了，為自己的夢想努力。」

陳冠偉場上無論遇到什麼狀況都不會有表情，也沒什麼情緒反應，今天爸媽驚喜現身逼哭他，他說已經忘記上次哭是什麼時候了，很開心爸媽可以見證重要的一刻。

陳冠偉表示，職棒是從小的夢想，參加選秀前心情很忐忑，謝謝龍隊給機會，謝謝教練、球迷、媒體還有家人一直以來的支持，雖然選秀是後段順位被選進，但一直不想要輸人，想把自己更好的一面展現出來。

陳冠偉表示，沒有想過可以拿到這個獎項，今年可以健康打完整季、維持體能狀態是最滿意的部分，「在職棒場上的每一刻，我都會持續努力。」（編輯：張雅淨）1111130