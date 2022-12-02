楊敬敏第4節火力噴發 PLG國王再勝領航猿

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（中央社記者龍柏安台北2日電）PLG新北國王今天靠著「阿美族戰士」楊敬敏，第4節就攻下17分，加上洋將牧倫斯最後17.8秒籃下攻進保險分，終場以93比88擊敗來訪的桃園璞園領航猿，也拿下對戰2連勝。

P. LEAGUE+聯盟目前暫居聯盟龍頭的新北國王，今晚在自家主場新莊體育館，迎戰桃園璞園領航猿，首次對戰挾地主優勢的國王，以13分之差留下勝利，今天過程雖然大不同，笑到最後的仍是主場出擊的國王。

前3節只靠著罰球拿下1分的楊敬敏，第4節開啟「飆分模式」，單節就轟下17分，還在戰局吃緊之際個人連拿10分，幫助球隊奠定雙位數領先優勢，是贏球頭號功臣。

對於第4節得分爆發，楊敬敏賽後表示，他有很多隊友都能分擔得分重任，前3節他就是做好自己的工作，另一方面，「也可以把體力，放在第4節當中」。

楊敬敏強調，球隊從去年組隊時，就賦予他在第4節主導進攻的工作與責任，就算今年他的上場時間和打法會有些調整，「不過我上場還是會去做，我該做的事」。

國王在第4節最後一度還保有9分領先，不過領航猿靠著盧峻翔與洋將沃許本（Jason Washburn）連續飆進三分球，將差距縮小至3分，所幸比賽結束前17.8秒，國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）籃下放進關鍵2分，重新鞏固領先，也確保球隊立於不敗。

領航猿在開季苦吞2連敗後，上一戰痛擊高雄17直播鋼鐵人拿下首勝，無奈今天再輸國王，戰績以1勝3負，仍排在倒數第2。（編輯：張芷瑄）1111202