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威力盃少棒給舞台 9年約40名球員圓職棒夢

2022/12/3 22:34（12/3 22:41 更新）
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花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第10屆，多年來計有2700名球員參賽，當中約40名打過威力盃的球員站上職棒舞台。圖為3日開幕典禮中參賽隊伍合影留念。中央社記者謝靜雯攝 111年12月3日
花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第10屆，多年來計有2700名球員參賽，當中約40名打過威力盃的球員站上職棒舞台。圖為3日開幕典禮中參賽隊伍合影留念。中央社記者謝靜雯攝 111年12月3日
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（中央社記者謝靜雯花蓮3日電）花蓮台彩威力盃少棒賽邁入第10屆，9年來總計2700名球員參賽、約有40名打過威力盃的球員站上職棒舞台，因為捐款人的善心，讓更多少棒球員可以放手追夢。地主花蓮喊話目標4強。

2022年第10屆台彩威力盃少棒賽今天在花蓮開打，此次總計總計21隊參賽，地主花蓮隊分藍、紅兩隊參賽，首日比賽花蓮藍隊以20比0、4局擊敗苗栗縣隊，花蓮紅隊與彰化縣隊10比10打和。

桃園市隊是威力盃常勝軍，去年冠軍戰擊敗台北市隊，桃園目前在威力盃總計拿下5次冠軍，此次也是來勢洶洶，今天首戰與雲林縣交手，以10比0、4局拿下勝利。

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花蓮台彩威力盃少棒賽源起於2012年12月6日開出威力彩，當時3名得主之一為花蓮人，得獎人小時候家境不好，有棒球夢卻沒辦法實現，得獎後捐出獎金新台幣1.2億元，希望回饋家鄉、振興故鄉少棒運動，讓威力盃少棒賽在花蓮舉辦20年。

此次賽事預賽分7組舉行，每組取2隊晉級，新北市與台東縣、屏東縣同組，新北市今天一日兩勝，以9比6擊敗台東縣、6比4擊敗屏東縣，南投縣與新竹市、金門縣同組，南投縣今天也是一日兩勝，以11比2、5局擊敗新竹市、15比0、4局擊敗金門縣，新北、南投確定晉級。（編輯：卞金峰）1111203

#威力盃
#花蓮
#台彩威力盃少棒賽
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