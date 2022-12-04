范宸竣比李灝宇同期力量好 威力盃投打俱佳

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2022年花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊4日決賽與台中市隊碰頭，范宸竣（圖）投打俱佳，先發4.1局失2分、單場2安，關鍵表現率桃園拿勝晉級8強。總教練干易哲評價范宸竣的力量比旅美好手李灝宇同期時還要好，投打潛力備受期待。中央社記者謝靜雯攝 111年12月4日

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（中央社記者謝靜雯花蓮4日電）威力盃少棒賽桃園市隊決賽與台中市隊碰頭，范宸竣投打俱佳，先發4.1局失2分、單場2安關鍵表現率桃園拿勝晉級8強；范宸竣國小已敲12轟，評價比李灝宇同期力量佳，投打俱佳潛力備受期待。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽桃園今天一日兩戰對手都是台中，預賽打擊沒有發揮吞敗，決賽再碰頭派出陣中最好的投手范宸竣先發，范宸竣前4局展現壓制力，被敲出4支安打、沒有投出保送，5局續投有狀況，今天總計投4.1局失掉2分責失分、拿下勝投。

范宸竣打擊也有表現，今天首局遭觸身球保送上壘，3局適時安打幫助球隊多添保險分，6局再敲出二壘打，還有2次盜壘成功，投打俱佳，是球隊搶勝功臣。

桃園市隊總教練干易哲表示，范宸竣今天投得很好， 也有關鍵安打幫助球隊追加保險分。范宸竣5年級就曾開轟，6年級已敲出11轟，母隊龜山少棒教練李政達曾評價，范宸竣的力量比旅美好手李灝宇同期時還要好，不僅打擊好，投球球速也已經突破110公里，無論投打潛力都備受期待。

范宸竣威力盃首場登板，他表示，今天投到5局體力有點下滑，才會出現比較多保送，5局失分退場，也想要用打擊幫忙球隊追加分數，預賽輸給台中，很開心決賽可以贏球復仇。

范宸竣表示，無論投球、打擊都喜歡，但對投球比較有信心。范宸竣的舅舅是中信兄弟退役球員張凱倫，他表示，是因為舅舅的關係4年級開始打球，舅舅也會指導自己投球。（編輯：張雅淨）1111204