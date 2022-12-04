王羽翔受哥哥王羽飛影響愛棒球 威力盃目標開轟

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）台彩威力盃少棒台東縣球員王羽翔一日兩戰投打有表現，率隊晉級8強。王羽翔受哥哥王羽飛影響愛上打棒球，身為捕手，冷靜是特色，他此次目標是要打出一支全壘打。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽3日開打，台東縣隊昨天預賽首戰以6比9不敵新北市隊，今天首場比賽與屏東縣交手攸關晉級，王羽翔先發蹲捕打7棒，單場2支二壘打，貢獻5分打點、打擊表現最亮眼，率隊以12比5拿勝晉級決賽。

台東縣決賽首戰與新竹市隊交手，王羽翔換當先發投手，投4局被敲出4支安打，投出4次三振、2次四壞保送，沒有失分，率隊以7比0拿勝、晉級8強。

王羽翔是主戰捕手、也是隊長，台東縣隊總教練連智淵稱讚他在場上很冷靜，有領導能力，不會出太多狀況，屬於安打型球員。

王羽翔受到哥哥王羽飛影響開始打球，王羽飛先前經歷普悠瑪號事故，王羽翔表示，那時候自己還很小，很多事情不太清楚，但是看到哥哥可以康復很開心。

談起為什麼練捕手，王羽翔很老實地說：「因為我在三壘漏接，外野也會漏接，改練捕手後感覺不錯，就算會被球打到也不怕痛，可以忍耐。」

昨天預賽首戰首打席一度有機會打成生涯首支全壘打，可惜被接殺，王羽翔表情有點落寞，他笑說此次參賽目標是要開轟，偶像是中職味全龍隊外野手郭天信。（編輯：管中維）1111204