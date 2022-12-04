黃仲翔7局無失分當MVP 穀保奪黑豹旗隊史第3冠

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黑豹旗青棒賽冠軍戰4日舉行，穀保家商以5比0拿下隊史第3冠。（圖取自facebook.com/ctbcblackpanthercup）

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）黑豹旗青棒賽冠軍戰今天舉行，穀保家商與普門中學交手，穀保靠著投手黃仲翔7局無失分、好投壓制，劉俊緯單場2安2打點，終場以5比0拿下隊史第3冠，黃仲翔獲選大會MVP。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍戰在天母棒球場舉行，由穀保家商和首度闖進冠軍戰的普門中學交手，穀保派出投手黃仲翔先發，黃仲翔昨天4強先發投不滿1局就退場，今天冠軍戰再扛重責，表現亮眼。

黃仲翔首局稍微有狀況，投出2次四壞保送，但沒有被敲出安打、無失分，2局開始回穩，總計用93球投7局僅被敲出2支安打，投出3次四死球、6次三振，無失分，好投壓制是球隊奪冠功臣。

穀保1局邱鑫率先敲出安打、盜上二壘、對手失誤上到三壘，劉俊緯適時安打送回第1分，5局靠著韓碩恆二壘打、犧牲觸擊、高飛犧牲打跑回第2分，穀保7局再起攻勢，2人出局後簡煜恩選到四壞保送，邱鑫、林盛恩、劉俊緯接連安打，單局再添3分、奠定勝基。

穀保繼2018年後再度拿下黑豹旗冠軍、為隊史第3冠，劉俊緯冠軍戰2安2打點，個人獎項也豐收，拿下打點獎、明星球員游擊手獎，林盛恩獲明星球員投手獎，張鐿騰為最佳捕手，邱鑫為最佳外野手，教練獎為周宗志。（編輯：管中維）1111204