威力盃地主花蓮藍8強止步 高聖凱未來性受期待
2022/12/5 14:16（12/5 14:21 更新）
2022年花蓮台彩威力盃少棒賽地主花蓮藍隊5日8強與台東縣隊交手，花蓮藍後半段失守，以1比3吞敗、8強止步。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日
（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽8強今天地主花蓮藍隊與台東縣隊交手，花蓮藍後半段失守，以1比3吞敗、8強止步，總教練陳智培坦言沒有冠軍都不滿意，但也點名先發投手高聖凱發展值得期待。
2022年花蓮台彩威力盃少棒賽地主花蓮藍隊今天8強與台東縣隊交手，花蓮藍隊1局上靠著高聖凱二壘打、失誤先馳得點，台東縣隊1局下靠著接連3支安打攻下1分、扳平比數。
台東縣隊5局攻勢再起，靠著觸身球保送，賴宇豪、邱顗倫接連安打送回超前分，黃銘恩補上安打替球隊多添1分保險分，花蓮藍隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。
花蓮藍隊總教練陳智培表示，出來比賽沒有冠軍都不會滿意，今天比賽前半段緊咬，策略就是看守台東中心棒次打者，也有預期台東今天會派出左投黃銘恩先發。
花蓮藍隊先發投手高聖凱比賽前半段也展現壓制力，陳智培表示，高聖凱算是陣中最穩定的投手，打擊能力也不錯，打擊方面過往多是攻擊內角，近一年來加強外角的攻擊，打擊變得比較廣角，投球方面因為力量增加，球速也有提升。
陳智培表示，高聖凱未來性不錯，只要不受傷，滿有機會持續成長。高聖凱今天先發投4局失掉1分責失分、無關勝敗，打擊3打數敲出1支二壘打。
總結此次球員表現，陳智培表示，沒能繼續晉級很可惜，球員們守備表現滿精彩的，看得出來他們進步很多，但身材還是比較吃虧，台東隊的身材都比較魁梧。（編輯：張雅淨）1111205
2022年花蓮台彩威力盃少棒賽地主花蓮藍隊5日8強與台東縣隊交手，花蓮藍後半段失守，以1比3吞敗、8強止步；總教練陳智培點名先發投手高聖凱（前）發展值得期待。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日
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