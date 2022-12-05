許邵傑球尾勁特別 威力盃好投教頭看見成長

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（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽桃園市隊許邵傑4強先發4局好投壓制，率隊晉級冠軍戰，桃園市隊總教練干易哲表示，許邵傑的球尾勁特別還有共軌效果，並不好打，從這個比賽看見他的成長。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽今天桃園市隊4強與新北市隊交手，桃園市隊許邵傑投打有表現，先發投4局失掉1分責失分、好投壓制，打擊也敲出一支二壘打、貢獻1分打點，率隊以11比1、4局拿勝晉級冠軍戰。

桃園市隊總教練干易哲表示，許邵傑是球隊的隊長，也是陣中主力投手，本來就有設定他要吃下一場比賽，比賽賽程緊湊，各隊的攻擊能力都不錯，許邵傑今天封鎖對手打線、是搶勝功臣。

干易哲提到，許邵傑的球尾勁特別，球進到本壘會上飆，打者視覺上看起來會加速，變化球和直球有共軌的效果，他的球其實不好打，但他之前比較沒有信心，這個比賽看到許邵傑成長很多，尤其是心理層面。

許邵傑自評今天比賽表現還可以，開賽有點不穩，但後半段控球有比較準，速度雖然沒有發揮，但球的位置還算滿意。

許邵傑2年級時先在麗林國小打球，3年級才轉到龜山國小，每天通車20分鐘上學，他表示，一開始會想打球的原因，是看到中職樂天桃猿隊的比賽覺得很友好，最喜歡的打者是林立，因為打擊很好，最欣賞的投手是王溢正。

許邵傑此次威力盃投打表現都不錯，他表示，比較喜歡當投手，「因為可以壓制對手的感覺很爽」。（編輯：張雅淨）1111205