莊海祥好投宜蘭威力盃寫隊史最佳 6日拚季軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽8強賽，宜蘭縣隊靠著五年級投手莊海祥（圖）6局飆8K、無失分，搶勝晉級4強，已是隊史最佳，但4強不敵台東縣，6日將與新北市隊爭季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽8強宜蘭縣隊靠著五年級投手莊海祥6局飆8K、無失分搶勝晉級4強，已是隊史最佳，但4強不敵台東縣，明天僅能爭季軍；莊海祥雖才五年級但很有自信，偶像是中信兄弟江坤宇。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽，宜蘭縣隊今天先在8強賽與彰化縣隊交手，宜蘭縣隊派出莊海祥擔任先發投手，開賽連抓6個出局數，直到3局才被敲出安打，但穩守不失分。

莊海祥總計用75球投6局僅被敲出2支安打，投出1次保送、飆出8次三振，無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣，率隊以9比0擊敗彰化縣隊，也拿下勝投。

莊海祥的堂哥莊海瑞是陣中六年級球員，兩人都是可投可打的好手，莊海祥身材雖不算突出，但教練團看好他的潛力，莊海祥也很有自信的說，對投打都有信心，覺得自己不會輸給堂哥。

威力盃首度登板投球，莊海祥表示，過去沒有對過彰化隊，對直球有信心，今天策略就是丟給對手打就好，做得好的地方是控球。

宜蘭縣隊下午4強賽與台東縣隊交手，投手群壓不住，終場以5比11吞敗、無緣冠軍戰，明天將與新北市隊爭季軍。（編輯：陳仁華）1111205