周子淵好投又開轟 威力盃少棒新北市拿下季軍

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2022年威力盃少棒賽季軍戰6日在花蓮國福棒球場舉行，新北市隊與宜蘭縣隊交手，新北市隊周子淵（前）投打發揮，還敲出2分砲也是生涯首轟，率隊以9比1拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽季軍戰新北市隊與宜蘭縣隊交手，新北市隊周子淵投打發揮，先發3.1局無失分好投壓制，還敲出2分砲是生涯首轟，率隊以9比1拿下季軍，教練胡竣傑稱讚球員鬥志高。

2022年威力盃少棒賽季軍戰今天在花蓮國福棒球場舉行，新北市隊與宜蘭縣隊交手，新北市隊觀察到宜蘭縣隊對左投掌握不佳，今天2任投手都是左投，先發投手周子淵投3.1局被敲3支安打，投出4次保送、3次三振，無失分，張群後援1.2局失掉1分責失分，球隊拿勝。

新北市隊開賽就有攻勢，1局靠著接連4支安打、1次保送、1次守備失誤開賽就攻下5分，2局周子淵補上2分砲拉開領先差距，4局再靠著保送、投手犯規、接連2支安打再添2分保險分。

新北市隊此次以土城國小為主體，加入民安、興穀、成功、大豐國小球員組成聯隊，教練胡竣傑表示，拿下季軍成績很滿意，周子淵在5年級時就曾加入縣市練隊，這1年看來他成長很多。

胡竣傑表示，周子淵除了投球，打擊方面具有中長打的實力，補齊戰力的不足；周子淵今天敲出國小首轟，他表示此次比賽本來就想要打一支全壘打，很開心可以開轟。

周子淵小學一年級先從社團球隊開始打，二年級正式加入大豐少棒接受正規訓練，他表示打球很開心，偶像是中信兄弟的強打陳子豪，叔叔則是兄弟的捕手教練陳智弘，周子淵透露比較喜歡打擊，「可以挑戰自己、把球打更遠。」

胡竣傑表示，此次集訓約15天，期間有跟新埔、新泰、尖山國中棒球隊打交流賽、幫助很大，這批球員很讓教練團驚豔，身材雖然不如人但不會沒有信心，「歷屆聯隊觀察下來，算是鬥志很高、很團結的一批。」（編輯：陳政偉）1111206