威力盃宜蘭第4名隊史最佳 123公分三壘潘子祺吸睛

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威力盃少棒賽季軍戰宜蘭縣隊不敵新北市隊、拿下第4名，但已是隊史最佳；陣中身高123公分的4年級三壘手潘子祺很吸睛，個子小運動能力佳。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）宜蘭縣隊展現三星「小辣椒」本色，威力盃少棒賽季軍戰雖不敵新北市、拿下第4名，但已是隊史最佳，身高123公分的4年級三壘手潘子祺很吸睛，個子小運動能力佳，總教練黃郁翔看好未來發展。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽今天舉行季軍戰，宜蘭縣隊以三星國小單一球隊代表參賽，不改「小辣椒」本色，雖然球員身材都不突出，卻直闖4強，今天季軍戰以1比9吞敗、拿下第4名。

宜蘭縣隊總教練黃郁翔表示，年底少棒盃賽太密集，球員身上都有傷，今天還有2名先發球員因為犯錯被禁賽，不然還有輸贏的機會，因為主力球員都有傷勢，也有試著讓4年級球員上場，「看起來不會差很多，就是經驗比較不足。」

宜蘭縣隊今天先發投手莊海瑞身高將近160公分已經是全隊最高球員，最「迷你」的則是今天先發三壘手潘子祺。黃郁翔表示，潘子祺運動能力好、腳程快，只差身高沒有抽高，所以力量還沒有出來，但也提到，球隊中不分幾年級球員，實力好就會拉上先發。

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潘子祺和陣中另外一名球員陳宥瑞是鄰居，因為看到鄰居打球覺得很有趣才加入球隊，4年級就開始外出比賽，潘子祺笑說，還是會緊張，威力盃第一場比賽對上高雄，看到高雄球員身材都很好就有一點緊張。

潘子祺季軍戰2打數敲出1支安打，他自評此次比賽表現「還好」，守備不太好，打擊也還好。潘子祺守備位置是三壘，偶像是三星畢業的學長、目前效力中職富邦悍將隊的野手董子恩，董子恩偶爾會回母校，潘子祺表示，「學長很強，他也會教我打擊」。（編輯：張雅淨）1111206