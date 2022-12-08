助國王戰績暫居龍頭 牧倫斯獲選11月MVP

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天表示，新北國王洋將牧倫斯11月繳出場均20.6分、13籃板、3助攻，且幫助球隊拿下4連勝、暫居龍頭寶座，因此獲選為11月單月最有價值球員（MVP）。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天發布新聞稿，牧倫斯（Byron Mullens）在11月最有價值球員投票中，22張選票中獲得12張5分，以總分75分獲得11月最有價值球員的殊榮。

聯盟表示，牧倫斯休賽季期間嚴格控制飲食，熱身賽除了讓大家看到他瘦身有成、變型男外，也展現他進化的外線能力。

聯盟指出，例行賽開打後，牧倫斯11月5場比賽有4場得分、籃板來到「雙十」，且有3場三分球命中率超過4成，能裡能外多樣化的攻擊手段，成為新北國王開季重要的得分箭頭。

牧倫斯11月場均繳出20.6分、13籃板、3助攻、1.4阻攻，他的全方位表現幫助新北國王11月拿下4連勝，並以4勝1敗位居聯盟龍頭寶座。（編輯：張雅淨）1111208