更多編輯台推薦新聞：
BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜
國際

BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

助國王戰績暫居龍頭 牧倫斯獲選11月MVP

2022/12/8 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天表示，新北國王洋將牧倫斯11月繳出場均20.6分、13籃板、3助攻，且幫助球隊拿下4連勝、暫居龍頭寶座，因此獲選為11月單月最有價值球員（MVP）。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天發布新聞稿，牧倫斯（Byron Mullens）在11月最有價值球員投票中，22張選票中獲得12張5分，以總分75分獲得11月最有價值球員的殊榮。

聯盟表示，牧倫斯休賽季期間嚴格控制飲食，熱身賽除了讓大家看到他瘦身有成、變型男外，也展現他進化的外線能力。

聯盟指出，例行賽開打後，牧倫斯11月5場比賽有4場得分、籃板來到「雙十」，且有3場三分球命中率超過4成，能裡能外多樣化的攻擊手段，成為新北國王開季重要的得分箭頭。

牧倫斯11月場均繳出20.6分、13籃板、3助攻、1.4阻攻，他的全方位表現幫助新北國王11月拿下4連勝，並以4勝1敗位居聯盟龍頭寶座。（編輯：張雅淨）1111208

#牧倫斯
#聯盟
#新北
牧倫斯
楊敬敏第4節火力噴發 PLG國王再勝領航猿
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林書豪有望轉戰PLG？鋼鐵人：以球團發布為主