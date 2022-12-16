吉田正尚挑戰大聯盟秀英文 紅襪喜迎上壘機器[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）帶著連2年太平洋聯盟上壘率第一名頭銜，日本外野手吉田正尚今天加盟波士頓紅襪隊，挑戰美國職棒大聯盟，雖謙稱「我不會講英文」，仍努力用英文自我介紹。

大聯盟官網報導，紅襪隊今天為吉田正尚舉行加盟記者會，為他穿上7號球衣，帶他參觀110年歷史的芬威球場（Fenway Park）。這也是他第一次親身接觸左外野的「綠色怪物」高牆。

紅襪在推特（Twitter）上直播加盟記者會，吉田用英語說：「我是吉田正尚，很高興認識你，我29歲，我效力歐力士猛牛隊7年，我不會講英文，很緊張，我想要學英文，希望能跟我的女兒講英文。我很榮幸加入紅襪國度，我會全力以赴。」

大聯盟官網引述消息指出，紅襪隊以5年9000萬美元（約新台幣27.8億元）合約簽下吉田正尚，另將付給在日本職棒的原球隊歐力士猛牛1537萬美元的入札金，等於砸下超過1億美元網羅他。

吉田正尚並非大砲，但靠著「上壘機器」的名號，拿到日本野手挑戰美國職棒的最大合約，超越鈴木誠也今年與芝加哥小熊簽的5年8500萬美元。

吉田正尚被譽為世界級的打擊技巧和選球能力。他去年上壘率0.447是太平洋聯盟第一；投手非常難把他三振，總共508個打席，僅有41次三振，獲得保送80次。

紅襪棒球事務總監布倫（Chaim Bloom）談到，球團觀察吉田一段時間，發現他最傑出的能力是結合突出的擊球技巧與對好球帶的選球力，能貢獻「好品質的打席」。球團認為這樣的能力在大聯盟層級一樣能有所發揮。

除了絕佳的打擊技巧和選球，美國媒體特別提到，吉田正尚今年在日本職棒季後賽打出再見全壘打，最終幫助球隊拿下日本第一的冠軍頭銜，展現在高張力比賽中擁有關鍵一擊的實力。

問到為何選擇加盟紅襪，吉田正尚說：「紅襪球團是大聯盟30隊當中最棒的球隊之一。」他透露，考慮加盟紅襪的過程中，曾用推特向前紅襪投手松坂大輔請教。松坂告訴他：「波士頓真的很冷，你最好帶上你的外套。」（編輯：郭中翰）1111216