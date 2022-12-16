巴黎奧運量級縮減強度增 郭婞淳盼自己變更強

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（中央社記者龍柏安台北16日電）12月初才在世界舉重錦標賽拿下2銀的「舉重女神」郭婞淳，今天出席國光體育獎章頒獎典禮，面對巴黎奧運量級「縮水」、比賽強度大增，她樂觀地說：「那就希望自己再強一點。」

國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮登場，5月才在世界拳擊錦標賽摘金的拳擊女將林郁婷，以及郭婞淳等人出席。

郭婞淳在去年世錦賽拿下2金、1銀，今年國光獎金將可領到240萬元，不過外界好奇，巴黎奧運確定量級裁減後，女子59公斤級眾星雲集，比賽強度大增，今年僅拿下2銀，郭婞淳對此反倒興高采烈，她笑說：「超High的。」

郭婞淳直言，今年世錦賽是她相隔一年後再次出賽，因此對於比賽節奏都得重新適應，加上包括女子55、64公斤級選手，全擠往59公斤級，如果真要比較，當然是像東京奧運一樣，沒有人能撼動她最好，但「對手實力強，在激發下才可能突破」。

對手實力提升，郭婞淳倒是不太在意，她只把目標放在持續提升自己，「希望自己再強一點」。

明年賽季的安排，郭婞淳透露5月將先去韓國參加亞洲舉重錦標賽，接著8月參加世界舉重錦標賽，然後馬上接著參加杭州亞運，她承認：「這是很大的考驗，因為大賽時間很接近，要如何調整是個大問題。」（編輯：管中維）1111216