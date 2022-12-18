台北馬拉松蔣介文奪國內組冠軍 雷理莎封后

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台北馬拉松今天上午開跑，台灣選手蔣介文以2小時25分53秒拿下國內男子選手第一名，而雷理莎則以2小時40分54秒，奪得國內女子組后冠。

2022台北馬拉松是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，同時獲頒英國標準協會（BSI）全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，今天由台北市長柯文哲代表鳴槍，現場2.8萬名跑者從台北市政府前廣場開跑。

一早低溫無雨的天氣讓眾多好手躍躍欲試，馬拉松組一出發就由外籍兵團領軍，一路並肩前進到最後10公里才拉開差距，最終肯亞選手魯托（Lani Kiplagat Rutto）以2小時9分42秒率先衝線奪冠，距離台北馬拉松場地紀錄僅24秒之差。

男、女子組前5名都是外籍選手包辦，40歲的蔣介文今年放下追逐非裔長跑選手的執念，以2小時25分53秒拿下國內男子選手第一名。

過去台北馬拉松女子馬拉松組別的場地紀錄是2小時27分36秒，去年冠軍衣索比亞選手卡賽恩（Alemtsehay Asefa Kasegn）這次特地來挑戰破紀錄獎金，今天一路上緊跟在蔣介文後面衝進終點，最終以2小時25分55秒成績破大會紀錄。

蔣介文在賽後記者會開玩笑說：「我想說沒關係就讓她跟，但破紀錄的新台幣180萬元獎金，是不是要分我1/3？」

雷理莎以2小時40分54秒的成績，創下個人最佳紀錄，並奪得國內女子組冠軍，她謙虛地表示：「前2年報名全馬組別，但都因傷棄賽，今年目標無傷完賽算是達成了，接下來希望朝巴黎奧運的資格努力。」

另外，半程馬拉松男子組冠軍周賢峰最近積極以賽代訓，今天以1小時6分58秒刷新個人最佳成績（1小時7分48秒），女子組曹純玉則以1小時14分17秒摘下后冠。

台灣網球名將盧彥勳去年在終點線迎接哥哥盧威儒半馬完賽，今年挑戰初半馬，靠著20年職業運動選手的扎實基本功，最終以1小時31分55秒順利完賽。（編輯：張雅淨）1111218