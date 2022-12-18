真的很厲害 換心全盲跑者寒流中完成人生首場全馬

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台北馬拉松18日圓滿落幕，全盲換心病友陳奕成（中左）在台大醫院醫師陳益祥（中右）等陪伴下，完成人生首場全馬賽事，陳益祥也稱讚陳奕成真的很厲害。（台大醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年12月18日

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）一年一度台北馬拉松今天落幕，31歲換心病友陳奕成是今年眾多跑者之一，儘管先天右眼全盲，左眼視力也僅0.1，他在台大醫院外科部主治醫師陳益祥陪伴下，寒流中成功挑戰人生首場全馬賽事。

即使有先天性的視力障礙，但陳奕成對運動的熱愛完全不受阻擋，但2014年他在學校跑步時，卻突然心肌梗塞，昏迷7天才恢復意識；因情況危急而裝置葉克膜心室輔助器，在台大醫院等待1個多月，終於心臟移植成功。

這次是陳奕成的人生第一個全馬賽事，特別邀請負責照護他的醫師陳益祥陪跑，陳益祥今天在賽後告訴中央社記者，雖然本來就有運動習慣，但他從未跑過馬拉松，今天遇到寒流來襲，台北很冷，「撩下去」陪跑，真的是被陳奕成的熱血感動。

談到兩人一同完成全馬賽事最後10公里，陳益祥語氣充滿欽佩，他不斷感嘆，「真的很厲害」，即使陳奕成過去就有跑步習慣，循序漸進完成半馬等賽事，但全程馬拉松路程真的很長，尤其到最後路程特別需要毅力，他有幸見證了這一切。

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陳益祥說，更珍貴的是，陳奕成身為換心人，完成人生第1個全馬賽事，希望鼓勵其他有類似經歷的病友勇敢面對治療，完成心臟移植後，可以恢復正常活動，活得像正常人一樣；同時盼望健康民眾看到陳奕成的故事，能更加重視規律運動對心臟健康的重要性。

另外，寒流南下，各地氣溫驟降，低溫恐達10度以下，至12月19日清晨將是這波寒流最明顯的時候，陳益祥不忘提醒，寒冷增加心血管疾病發生風險，民眾除了規律服藥、定期回診，也要注意保暖，特別是頭部及四肢，室內室外進出，也要注意溫差，若身體出現不適，一定要盡快就醫。（編輯：陳仁華）1111218