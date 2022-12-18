NBA布克狂轟本季新高58分 太陽逆轉鵜鶘

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（中央社鳳凰城17日綜合外電報導）NBA鳳凰城太陽今天主場對決紐奧良鵜鶘，太陽球星布克攻下本季新高的58分，老將保羅在賽末命中關鍵3分球，率太陽從第3節落後24分下急起直追，終場以118比114分擒殺鵜鶘。

鵜鶘在上半場領先太陽17分，但太陽的布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）在第3節中段打出一波15比0的攻勢後，鵜鶘在第3節結束後僅領先5分。比賽進入第4節，太陽在比賽還剩5分24秒時，靠著保羅的3分球中網，讓球隊在第一節末首度取得領先後再次取得領先。

保羅為太陽貢獻18分，布里吉斯（Mikal Bridges）拿下15分，畢永柏（Bismack Biyombo）有11分表現，讓太陽在5連敗後拿下2連勝。

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）拿下全隊最高的30分，麥卡倫（CJ McCollum）有27分表現，但下半場只攻下3分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）貢獻12分，馬歇爾（Naji Marshall）和阿瓦拉多（Jose Alvarado）分別得到11分和10分。鵜鶘苦吞3連敗。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1111218