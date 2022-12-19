19歲賴延峰爆米花無安打完封勝 成合庫第2人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北19日電）爆米花棒球聯盟合作金庫新生代強投出頭，19歲年輕投手賴延峰今天對台北興富發隊投出無安打完封勝，率隊以2比0拿下勝利，也成為繼吳昇峰後，合庫隊史第2人。

2022年爆米花棒球聯盟預賽目前在台東舉行，合作金庫棒球隊今天與台北興富發隊交手，合作金庫派出19歲投手賴延峰先發。

賴延峰今天總計用134球完投9局，沒被敲出安打，投出4次保送，飆出13次三振、無失分，完美壓制對手打線，寫下難得紀錄，無安打完封、拿下勝投。

合作金庫「抗韓英雄」吳昇峰曾在2018年的爆米花棒球聯盟賽事，對當時的台中台壽保隊投出9局無安打比賽，當時總教練許順益回憶，帶隊30年來，合庫沒有投手挑戰過無安打比賽，吳昇峰應是隊史第一人、在歷史留名。

賴延峰從平鎮高中畢業後，也曾動搖是否要參加中職選秀，後來選擇到合庫打球，年僅19歲潛力備受看好，今天爆米花賽事寫下難得紀錄。

合庫今天打線也很幫忙，6局靠著內野安打、捕逸、林瀚高飛犧牲打先馳得點，7局靠著失誤、短打推進、張力軒安打，替球隊多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1111219