更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

19歲賴延峰爆米花無安打完封勝 成合庫第2人

2022/12/19 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北19日電）爆米花棒球聯盟合作金庫新生代強投出頭，19歲年輕投手賴延峰今天對台北興富發隊投出無安打完封勝，率隊以2比0拿下勝利，也成為繼吳昇峰後，合庫隊史第2人。

2022年爆米花棒球聯盟預賽目前在台東舉行，合作金庫棒球隊今天與台北興富發隊交手，合作金庫派出19歲投手賴延峰先發。

賴延峰今天總計用134球完投9局，沒被敲出安打，投出4次保送，飆出13次三振、無失分，完美壓制對手打線，寫下難得紀錄，無安打完封、拿下勝投。

合作金庫「抗韓英雄」吳昇峰曾在2018年的爆米花棒球聯盟賽事，對當時的台中台壽保隊投出9局無安打比賽，當時總教練許順益回憶，帶隊30年來，合庫沒有投手挑戰過無安打比賽，吳昇峰應是隊史第一人、在歷史留名。

賴延峰從平鎮高中畢業後，也曾動搖是否要參加中職選秀，後來選擇到合庫打球，年僅19歲潛力備受看好，今天爆米花賽事寫下難得紀錄。

合庫今天打線也很幫忙，6局靠著內野安打、捕逸、林瀚高飛犧牲打先馳得點，7局靠著失誤、短打推進、張力軒安打，替球隊多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1111219

#賴延峰
#吳昇峰
#合庫
賴延峰
吳昇峰提醒別輕敵 19歲賴延峰U23世界盃好投 張聖豪首當國手直呼圓夢 U23世界盃想替國家拚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族