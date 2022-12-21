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億萬富豪伊許比亞40億美元買NBA太陽 雙方證實

2022/12/21 15:05
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（中央社紐約20日綜合外電報導）億萬富豪、美國最大批發抵押貸款發放機構United Wholesale Mortgage（UWM）執行長伊許比亞（Mat Ishbia）以破紀錄的40億美元買下NBA太陽及WNBA水星，雙方今天證實此事。

美國職籃NBA鳳凰城太陽目前的老闆薩佛（Robert Sarver）在聯合聲明中說：「伊許比亞是合適的領導人，能在球隊已打下的基礎及社群的支持下，將太陽和水星帶入下一個紀元。」

這筆交易還需要聯盟批准，才能全部完成。

伊許比亞說：「這對我們全家來說，都是美夢成真的一刻。」

伊許比亞也說：「我很感謝薩佛在過程中付出的時間和支持。若獲NBA批准，我們會很榮幸能成為太陽和水星的下一任管理者。」

魔術強森（Magic Johnson）發推文說：「我與伊許比亞通了電話，恭喜他買下了太陽。」

「他不僅會為太陽、還會為整個聯盟作出貢獻。其他29隊最好當心了，因為伊許比亞是一位贏家!」

薩佛因種族歧視、厭女的言論，及在工作場合出現霸凌行為，在9月被NBA當局罰了1000萬美元，並禁止參與活動一年。他隨後表態要將球隊賣掉。

當時NBA許多球星，像是詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）都認為薩佛被罰得太輕。部分大贊助商甚至揚言，若薩佛還在，他們就不會繼續和太陽、水星簽約。

對於這樁買賣，NBA總裁席佛（Adam Silver）稱，「對於球團和社群來說，這是正確的下一步」。

伊許比亞目前還須接受身家調查，並獲球團老闆投票同意，才能正式入主太陽，但這些通常只是形式。

這次太陽以40億美元賣出，創下紀錄。過去，洛杉磯快艇2014年被以20億美元賣出，休士頓火箭2017年被以22億美元賣出，布魯克林籃網2019年被以23.5億美元賣出。

太陽1968-69球季加入NBA，球迷便一直期待他們能拿下總冠軍，但願望遲遲未能實現。

太陽1976年打進總冠軍賽，但不敵波士頓塞爾蒂克。1993年的總冠軍賽，太陽又敗給由喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛。去年太陽殺進總冠軍賽，但輸給了密爾瓦基公鹿。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111221

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伊許比亞
美媒：富豪伊許比亞將以40億美元買NBA太陽隊
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